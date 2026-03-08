Ağrı Emniyet Müdürü Önder, öğrencilerle buluşarak polislik mesleğini tanıtıyor

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentte öğrencilerle bir araya gelerek hem güvenlik konularında bilgilendirme yapıyor hem de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Okulları sık sık ziyaret eden Önder, öğrencilerle kurduğu samimi diyalogla onların sevgisini kazanıyor.

Göreve başladığı günden bu yana özellikle çocuk ve gençlerle iletişime büyük önem veren İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kent merkezindeki ve ilçelerdeki okullarda düzenlenen programlarda öğrencilerle buluşuyor. Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden, onların sorularını yanıtlayan ve emniyet teşkilatının görevleri hakkında bilgi veren Önder, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim ediyor.

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerle yakından ilgilenen Önder, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekiyor. Polislik mesleğine ilişkin merak edilenleri de anlatan Önder, öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini dinleyerek onlara tavsiyelerde bulunuyor.

Ziyaretlerde zaman zaman öğrencileri makamında da ağırlayan Önder, çocuklara polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen buluşmalarda öğrenciler, polis araçlarını ve birimleri tanıma imkanı bulurken, Önder de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

Öğrenciler ise kendileriyle yakından ilgilenen ve sohbet eden İl Emniyet Müdürü Önder'e büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerde çekilen hatıra fotoğrafları ve verilen hediyeler çocuklar için unutulmaz anlara dönüşüyor.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Eğitim kurumlarıyla iş birliğini önemsediklerini belirten Önder, "Çocuklarımız ülkemizin yarınlarıdır. Onların güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi en büyük arzumuzdur. Emniyet teşkilatı olarak toplumun her kesimiyle güçlü iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. Okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle sohbet ediyoruz, merak ettikleri sorulara cevap veriyoruz. Polislik mesleğini yakından tanımaları çocuklarımız için güzel bir tecrübe oluyor. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizlere de güç veriyor. Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi, güvenli bir toplum için büyük önem taşıyor. Bu nedenle öğrencilerimizle buluşmalarımız devam edecek. Her zaman çocuklarımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz."dedi.

Okul yöneticileri ve öğretmenler de öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim nedeniyle Önder'e teşekkür ederek, bu tür buluşmaların çocukların polis teşkilatına olan güvenini artırdığını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı