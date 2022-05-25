İkra Kolejinde bilim şenliği düzenlendi - Haberler

Adıyaman İkra Kolejinde gerçekleştirilen bilim şenliği yoğun ilgi gördü.

İkra Kolejine geleneksel hale getirilerek yapılan bilim şenliğine AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Fehmi Çelik ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı. 2 Gün boyunca sürecek olan bilin şenliğinde öğrencilerin yıl boyunca hazırlamış olduğu materyaller ile projeler sergilendi. Şenlik çerçevesinde animatör ekiplerin gösterileri ile konserlerde çocuklar doyasıya eğlendi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel