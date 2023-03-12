'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi', Sanatçı Karsu'nun Depremde Yaşamını Yitirenlerin Anısına Vereceği Konserle Açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15- 21 Mart 2023 tarihleri arasında "Yeniliğe Davet" sloganıyla düzenlenen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin açılışı, sanatçı Karsu'nun Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin anısına vereceği konserle başlayacak. Karsu, 15 Mart günü saat 14: 00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak. Konser, 'İktisat Kongresi' uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırılarak veya İzmirTube üzerinden yapılacak canlı yayından izlenebilecek.

Kongreye katılabilmek için 'İktisat Kongresi' uygulamasını indirerek ilgili güne kayıt yaptırmak gerekecek. Uygulama üzerinden alınan karekodlar ile etkinlik alanına giriş yapabilecek. Uygulama aracılığıyla kongre çerçevesinde yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgilere de ulaşılabilecek. Kullanıcılar, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler konserleri için de bilet alabilecek.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, 19 MART'TA İZMİRLİLERLE BULUŞACAK

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, yedi gün sürecek. Kongre'nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler yer alıyor. Kongre kapsamında, 18 Mart'ta, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katılacağı panelde, 'Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni' ele alınacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da 19 Mart'ta İzmir'de olmaları bekleniyor.