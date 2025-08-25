İki oğlunu kaybeden depremzede baba: 'Devletimiz evlerimizi yaptı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki oğlunu kaybeden Bayram Akpınar, afet sonrasında yapılan Baykar konutlarında yeniden hayata tutundu.

6 Şubat depremlerinde iki oğlunu kaybeden Bayram Akpınar, devlet tarafından kendisine verilen deprem konutunda yaşamını sürdürüyor. Akpınar ailesinin Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki Sütçü İmam 2 apartmanı depremde yıkıldı. Akpınar çiftinin çocukları Halil İbrahim ve Yusuf Can depremde hayatını kaybetti. Onkişubat ilçesi Önsen - Kurtlar bölgesindeki Baykar Toplu Konutları'na yerleştirilen depremzede Akpınar, acısını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Bayram Akpınar, "Tayyip babamı seviyorum, Allah razı olsun. Deprem sonrası enkazdan ayağı yalın çıktık, her şeyimi kaybettim. İki oğlum Halil İbrahim ve Yusuf Can'u depremde kaybettim. Onları kurtaramadık, üçüncü gün çıkardık. O günleri burada taşlık arazide kekik toplayarak, dut ağaçlarının arasında yaşadığım acıyla geçirdim" dedi.

"Buralar taşlıktı, şimdi yuvalar oldu"

Depremden 20 gün sonra Onikişubat ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleştiğini anlatan Akpınar, "Buralar taşlık araziydi, su kuyusu vardı, dut ağaçları vardı. Burada kekik topluyordum. Şimdi devletimiz 6 ayda evlerimizi yaptı, bize teslim etti. Anahtarımızı teslim aldık, içine de oturduk. Allah razı olsun. Ziyaretime Süleyman Soylu geldi, Cevdet Yılmaz geldi, Ankara Valimiz geldi, birçok bakanımız ve milletvekilimiz ziyaret etti. Allah hepsinden razı olsun. Ben Tayyip babamı seviyorum, Allah razı olsun. Ev yapmasan da seni seviyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ