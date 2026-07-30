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"İki İnsan Bir Hayat" projesiyle Tavşanlı’da anlamlı nikâh

'İki İnsan Bir Hayat' projesiyle Tavşanlı’da anlamlı nikâh
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Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) aile kurumunu güçlendirmek ve evlilik hazırlığındaki gençlere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde anlamlı bir nikâh töreni düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) aile kurumunu güçlendirmek ve evlilik hazırlığındaki gençlere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde anlamlı bir nikah töreni düzenlendi.

Türkiye genelinde 42 bini aşkın başvurunun yapıldığı proje kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 500 bin liralık çeyiz desteği almaya hak kazanan 300 çift arasında yer alan Ali Demir ile Ratibe Nur Zenger, Tavşanlı İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikahını Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan kıydı.

Nikah akdinin ardından genç çifte evlilik hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu belirterek evliliğin sevgi, saygı, sadakat ve karşılıklı anlayış üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Aile Yılı" kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı programın önemine değinen Müftü Ceylan, huzurlu ve uzun ömürlü bir yuvanın ancak karşılıklı fedakarlık ve hoşgörüyle mümkün olabileceğini vurguladı. Hayatın sevinç ve sıkıntılarının birlikte paylaşılmasının aile bağlarını güçlendireceğini belirten Ceylan, genç çifte bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve bereket temennisinde bulundu.

Tören sonunda Dr. Reşit Ceylan, evlilik cüzdanını genç çifte takdim etti. Ardından çifte, Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan hediye seti verildi.

Mutluluklarını dile getiren Ali Demir ve Ratibe Nur Zenger çifti ise, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, başta Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan olmak üzere kendilerine destek sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine şükranlarını sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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