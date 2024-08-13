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İhsaniye'de Kur'an-ı Kerim Okuyan Öğrencilere Dönem Sonu Etkinliği

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde Kur'an'ı Kerim okumasına geçen öğrenciler için dönem sonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilerin Paris 2024 oyunlarında yarışan Yusuf Dikeç'in hareketini yaparak beğeni topladığı görüldü. Semazen gösterileri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği etkinlik sonrasında 150 öğrenciye hediyeler verildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde Kur'an'ı Kerim okumasına geçen öğrenciler için dönem sonu etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 159 öğrenci için düzenlenen etkinlikte öğrenciler Paris 2024 oyunlarında yarışan ve tüm dünyayı eli cebinde atış yapan Yusuf Dikeç'in hareketini yaparak beğeni topladı. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler tarafından semazen gösterileri, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik sonrasında Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan 150 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhsaniye Kayıhan Paris Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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