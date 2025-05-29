İhsangazi'de Anaokulu Şenliği Eğlence Dolu Geçti

İhsangazi'de Anaokulu Şenliği Eğlence Dolu Geçti
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen anaokulu şenliği, çocukların renkli etkinliklerle dolu bir gün geçirmesini sağladı. Protokol üyelerinin de katıldığı şenlikte çocuklar, kodlama, resim ve müzik gibi birçok alanda eğlenceli aktivitelerle öğrenme fırsatı buldu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen şenlikte anaokulu öğrencileri doyasıya eğlendi.

İhsangazi Anaokulu'nda çocuklar için düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte çocuklar kurulan atölyelerde hem eğlenedi hem de öğrendi. Kurulan atölyelerde çocuklar kodlama, resim, müzik, ebru, deney ve tasarım konularında oyunlar oynayıp çalışmalar yaptı. Şenliğe ilçe protokolü de katılarak öğrencilerin eğlencesine ortak oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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