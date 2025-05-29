İhsangazi'de Anaokulu Şenliği Eğlence Dolu Geçti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen şenlikte anaokulu öğrencileri doyasıya eğlendi.

İhsangazi Anaokulu'nda çocuklar için düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte çocuklar kurulan atölyelerde hem eğlenedi hem de öğrendi. Kurulan atölyelerde çocuklar kodlama, resim, müzik, ebru, deney ve tasarım konularında oyunlar oynayıp çalışmalar yaptı. Şenliğe ilçe protokolü de katılarak öğrencilerin eğlencesine ortak oldu. - KASTAMONU