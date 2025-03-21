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İhlas Medya Grubu'ndan Geleneksel İftar Yemeği

İhlas Medya Grubu'ndan Geleneksel İftar Yemeği
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İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu, her yıl düzenlediği geleneksel iftar programında çalışanlarını bir araya getirdi. İftar, Ankara'nın gözde mekanlarından Tarihi Mutfakta yapıldı.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından Tarihi Mutfakta düzenlenen iftara, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Behçet Aksoy ve 3 kurumun çalışanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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