Üye Girişi
Haberler

İhlas Medya Grubu Ankara Bürosu Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından Masabaşı Kebapçısı'nda düzenlenen iftara, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve 3 kurumun çalışanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Gazetesi Akif Bülbül Ankara Medya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Bekirçavuşoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı Ali Bekirçavuşoğlu kimdir? Asalet Hatunoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Sumbas Belediye Başkan adayı Asalet Hatunoğlu kimdir? İrfan Kederoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı İrfan Kederoğlu kimdir? Ökkeş Namlı kimdir? İYİ Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan adayı Ökkeş Namlı kimdir? Emrah Kıroğlan kimdir? İYİ Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan adayı Emrah Kıroğlan kimdir? Bekir Aktaş kimdir? İYİ Parti Osmaniye Bahçe Belediye Başkan adayı Bekir Aktaş kimdir? Ufuk İpek kimdir? İYİ Parti Niğde Altunhisar Belediye Başkan adayı Ufuk İpek kimdir? Mustafa Balta kimdir? İYİ Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı Mustafa Balta kimdir? Oytun Akyol kimdir? İYİ Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan adayı Oytun Akyol kimdir? Hakan Taşdemir kimdir? İYİ Parti Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Hakan Taşdemir kimdir? Gökçen Aker kimdir? İYİ Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı Gökçen Aker kimdir? Sadulllah Biçer kimdir? İYİ Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan adayı Sadulllah Biçer kimdir? İsmet Özcan kimdir? İYİ Parti Muş Hasköy Belediye Başkan adayı İsmet Özcan kimdir? Mehmet Kavas kimdir? İYİ Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan adayı Mehmet Kavas kimdir? Engin Çamurdepen kimdir? İYİ Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan adayı Engin Çamurdepen kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title