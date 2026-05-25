Türkiye'ye Dönen Sumud Aktivisti Ayyıldız: "İsrail'in 5 Gün İşkencesine Maruz Kaldık"

Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nda alıkonulan İHH Elazığ Teşkilat Başkanı Hüseyin Yılmaz, İsrailli askerler tarafından kolunun kırıldığını ve 5 gün işkence gördüklerini açıkladı.

(ELAZIĞ) - Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu gönüllüsü İHH Elazığ Teşkilat Başkanı Hüseyin Yılmaz, İsrailli askerler tarafından alıkonulduğu sırada kolunun kırıldığını belirtti. İstanbul'daki 2 günlük tedavisinin ardından Elazığ'a gelen Yılmaz, "Sumud filosuna katılarak 5 günlük bir işkenceye maruz kaldık ve İsrail'in barbarlığını, İsrail'in teröristliğini bir daha gördük" dedi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu aktivistlerinden İHH Elazığ Teşkilat Başkanı Hüseyin Yılmaz, Elazığ Havalimanı'nda vatandaşlar ve El-Aksa Platformu üyeleri karşıladı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, alıkonulduğunda, "5 günlük işkenceye maruz kaldığını ve İsrail'in barbarlığını gördüklerini" ifade ederek, "Bizlere, 60 ülkeden katılan 454 aktiviste türlü türlü işkence ve zulüm yaptı. İnşallah Akdeniz İsrail'e mezar olacaktır" dedi.

