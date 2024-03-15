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Iğdırlı Ahmet Işık Emekli Maaşını Gazze'ye Bağışladı

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İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar karşısında duyarsız kalamayan Iğdırlı Ahmet Işık, aldığı emekli maaşını Gazze'ye bağışladı. Işık, insanlık dramının kendisini üzdüğünü belirterek, parayı Filistin'e göndermeye karar verdi.

7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar ile yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayan Iğdırlı Ahmet Işık aldığı emekli maaşını Gazze'ye bağışladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılarına karşılık vermek için İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine yönelik "Aksa Tufanı" adı altında bir saldırı başlattı. 7 Ekim'den sonra İsrail'in orantısız şiddet ve baskıyı zirveye çıkarken başta Türkiye olmak üzere dünyadan İsrail'e tepki yağdı. Iğdır'da da Filistin'e destek için birçok gösteri düzenlendi. Iğdırlı vatandaşlar da Filistinlilere, Gazze'ye destek olmaya çalışıyorlar. Iğdır'da yaşayan Ahmet Işık (84) emekli maaşı olan 14 bin lirayı alarak Iğdır Valiliğine gitti. Emekli maaşını Gazze'ye göndermek istediğini belirten Işık'a yardımcı olan Iğdır Valiliği personeli, Iğdır AFAD ile iletişime geçti. Valiliğe gelen AFAD yetkilileri Işık'ı alarak Ziraat Bankasına gitti. Burada parayı AFAD'ın Filistin Yardım Kampanyası'na yatıran Işık, Gazze'de yaşanan insanlık dramının kendisini üzdüğünü belirterek, "Ramazan ayındayız, bu parayı Filistin'e göndereceğim. Ben yemek yediğimde boğazımdan gitmiyor. Gerek bu parayı onlara vereyim, onlar benim din kardeşimdir. Yiyecekleri ekmekleri yoktur; yerden toprak, ot toplayıp yiyorlar. Ben bir işçi emeklisiyim, bu aldığım 14 bin maaşımı göndereceğim" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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