Vali Taşolar'dan yaşlılara 'Sizi seviyorum' mesajı

Iğdır'da Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Vali M. Fırat Taşolar, asırlık çınarlara Kürtçe "Sizi seviyorum" diyerek gönüllere dokundu.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Özgür Mahallesi ile 14 Kasım Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Bahar Kızıltaş ve 100 yaşındaki Heyrat Özbaş'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Taşolar, onlarla Kürtçe sohbet ederek, "Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Bu anlamlı jest, ziyaret edilen büyükler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, büyüklerin hayat tecrübeleri dinlenirken duygu dolu anlar yaşandı. Nevruz'u da tebrik eden Taşolar, yaşlıların toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - IĞDIR

