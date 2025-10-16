Haberler

Iğdır Valiliği'nden Gündemdeki Haberle İlgili Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valiliği, 'Valiye şemsiye var, gazilere yok' konusunda yapılan haberin doğru olmadığını belirterek, gazetecinin halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla ifadesinin alındığını açıkladı.

Haber : Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)Iğdır Valiliği, son günlerde basında yer alan ve kamuoyunda tartışma yaratan "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Haberi yapan gazetecinin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, haberin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Temsilcisi S.Y. tarafından hazırlandığı belirtilerek, "Yalnızca kısa bir görüntü kesitiyle kamuoyunda olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmış, haber gerçekleri yansıtmamıştır" denildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında S.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesindeki "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Gazeteci Y'nin, uzun süredir Valilik, İl Özel İdaresi ve kamu kurumları hakkında "sistematik biçimde gerçeğe aykırı haberler" yaptığı iddia edilen açıklamada, yapılan yapıcı görüşmelere rağmen herhangi bir düzeltme ya da tekzip yayımlanmadığı, aksine "taraflı yayınlara devam edildiği" belirtildi.

Valilik, Y'nin, gazetecilik faaliyetleri dışında izinsiz drone uçurduğu gerekçesiyle hakkında idari işlem yapıldığını, bu olaydan sonra kurumlara yönelik olumsuz haberlerin arttığını savundu.

Açıklamada, "Konu yargıya taşınmış olup süreç bağımsız Türk yargısının takdirindedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.