Iğdır Valiliği'nden Gündemdeki Haberle İlgili Açıklama

Haber : Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır Valiliği, son günlerde basında yer alan ve kamuoyunda tartışma yaratan "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Haberi yapan gazetecinin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, haberin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Temsilcisi S.Y. tarafından hazırlandığı belirtilerek, "Yalnızca kısa bir görüntü kesitiyle kamuoyunda olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmış, haber gerçekleri yansıtmamıştır" denildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında S.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesindeki "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Gazeteci Y'nin, uzun süredir Valilik, İl Özel İdaresi ve kamu kurumları hakkında "sistematik biçimde gerçeğe aykırı haberler" yaptığı iddia edilen açıklamada, yapılan yapıcı görüşmelere rağmen herhangi bir düzeltme ya da tekzip yayımlanmadığı, aksine "taraflı yayınlara devam edildiği" belirtildi.

Valilik, Y'nin, gazetecilik faaliyetleri dışında izinsiz drone uçurduğu gerekçesiyle hakkında idari işlem yapıldığını, bu olaydan sonra kurumlara yönelik olumsuz haberlerin arttığını savundu.

Açıklamada, "Konu yargıya taşınmış olup süreç bağımsız Türk yargısının takdirindedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.