Iğdır Millet Bahçesi tanıtım filminde kıraathane ve mescit detayı yer almadı

Iğdır İl Özel İdaresi tarafından Iğdır Millet Bahçesi için hazırlanan tanıtım filminde, daha önce kamuoyuna açıklanan 58 metrekarelik millet kıraathanesi ile 50 metrekarelik mescit alanına yer verilmemesi dikkat çekti.

Iğdır'daki millet bahçesi kamuya ait bir alan olmasına rağmen çeşitli bölümleri kiralama usulüyle özel işletmelere devredildi. Bahçede yer alacağı duyurulan millet kıraathanesinin yanı sıra oturma alanları, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı alanlar büfe olarak kiraya verildi. Ayrıca, bahçe içerisinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi. Geçen kış mevsiminde ihaleye çıkarılan kiralama alanlarının farklı firmalar tarafından kazanılmasına rağmen, ihalelerin Iğdır Valiliği tarafından iptal edildiği öğrenildi. İptalin ardından söz konusu alanların davet usulüyle kiraya verildiği, bu alanların İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabalarına tahsis edildiği iddia edildi.

Öte yandan, kiraya verilen üç alandan yalnızca birinin yapı kullanım iznine sahip olduğu ortaya çıktı. Millet bahçesiyle ilgili haberlerin gündeme gelmesinin ardından, kaçak olduğu belirtilen kafelerin işletme belgelerinin çıkarılması için işlemlerin hızlandırıldığı belirtildi. Güvenlik personeli için ayrılan ve büfe olarak kiraya verilen alan nedeniyle güvenlik görevlileri için bahçe girişine seyyar bir konteyner yerleştirildi. Mescit alanlarının da kiraya verilmesi kamuoyunda tepkiye yol açarken, gelen eleştiriler sonrası millet bahçesine daha sonra yeni bir mescit alanı eklendi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, hazırlanan tanıtım filminde kıraathane, mescit ve kiraya verilen alanlara yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan Iğdır Millet Bahçesi'yle ilgili iddialara ilişkin yetkililerden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. - IĞDIR