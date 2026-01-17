Haberler

Genel Sekreter Akkuş'tan üretim tesislerine inceleme

Güncelleme:
Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, asfalt üretim tesisi, konkasör tesisi, kum yıkama-eleme tesisi, beton santrali ve GES tesislerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Özel İdaresine ait üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, asfalt üretim tesisi başta olmak üzere konkasör tesisi, kum yıkama-eleme tesisi, beton santrali ve GES (Güneş Enerji Sistemleri) tesislerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde Genel Sekreter Akkuş'a, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İbrahim Turan, İşletme ve İştirakler Müdürü Volkan Bingöl ile İnşaat Mühendisi İbrahim Arslantürk eşlik etti. Sahada yapılan değerlendirmelerde yetkili birim müdürleri ve teknik personel tarafından tesislerin mevcut durumu, üretim kapasiteleri ve personel yapısına ilişkin detaylı bilgiler sunuldu. İncelemeler sırasında tesislerin verimliliği, üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ele alınırken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yönünde yapılabilecek iyileştirmeler de değerlendirildi.

Genel Sekreter Akkuş, İl Özel İdaresinin üretim tesislerinin hem altyapı hizmetlerine hem de kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirterek, sahada görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
