Iğdır haber | Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

Iğdır'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

IĞDIR - Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri Iğdır'da başladı.

Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit edilmesinin yıldönümünde Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine başladı.

Kentin geneli siyaha bürünürken, kent geneline " Iğdır'da Sünni-Şia, İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. Peygamberimize başsağlığı diliyor" pankartları asıldı. Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Hacı Hacer Camii önünde akşam bir araya gelen vatandaşlar burada mersiyeler okuyarak Hazreti Hüseyin ve 72 yakını için dua etti. Iğdır'da vatandaşlar, Muharrem ayının 10. gününe kadar akşamları camilerde toplanıp yas törenleri düzenleyecek. Aşura merasimi 10. günde belediye meydanında düzenlenecek büyük bir program ile Hz. Hüseyin ve 72 yakınının anılması ile devam edecek.