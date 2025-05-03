Iğdır Emniyeti Nisan Ayında Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Iğdır Emniyeti Nisan Ayında Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nisan ayında uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına karşı etkili bir operasyon düzenleyerek 2 tutuklama gerçekleştirdi ve 25 kişiye adli işlem uyguladı.

Iğdır Emniyeti Nisan ayında uyuşturucuya geçit vermedi: 2 tutuklama, 25 adli işlem

IĞDIR - Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucuya geçit vermedi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 5 şahıs hakkında adli işlem yaparken, bu kişilerden 2'si tutuklandı. Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan ise 25 şahsa adli işlem uygulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda;

64,76 gram metamfetamin, 70,18 gram esrar, 99 adet sentetik ecza, 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve azimle sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.