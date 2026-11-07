Iğdır'daki silahla yaralama soruşturmasında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Iğdır'daki silahla yaralama soruşturmasında 7 şüpheliden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 3 Kasım 2026'da meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; tutuklananlar Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) – Iğdır'da 3 Kasım 2026'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Iğdar'da 3 Kasım 2026 günü Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayı üzerine Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Emniyetin yaptığı çalışma sonucunda olaya karıştıkları değerlendirilen 7 şüpheli olay günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.