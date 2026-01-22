Haberler

Iğdır Valiliği: Rojava Eyleminde 48 Kişi Gözaltına Alındı, 18'i Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Iğdır Valiliği, 'Rojava için Adalete Yürüyoruz' eyleminde gözaltına alınan 48 kişiden 18'inin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Eylem sırasında bir polis yaralandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valiliği dünkü "Rojava için Adalete Yürüyoruz" eyleminde gözaltına alınan 48 kişiden 18'inin adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenmek istenen "Rojava için Adalete Yürüyoruz" yürüyüşünde 48 kişinin gözaltına alındığı, 30'unun ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 18 kişinin ise adli makamlara sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada, eylem sırasında çıkan olaylarda bir polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
