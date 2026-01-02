Iğdır'da Kar ve Tipiyle Mücadele Sürüyor: 45 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde an itibarıyla 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, kapalı yolların toplam uzunluğunun 248 kilometre olduğu bildirildi.

Tuzluca, Aralık ve Merkez ilçelerini kapsayan bölgede İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin şu ana kadar yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 200 köy yolu ulaşıma açılırken, açılan yolların uzunluğu bin 179 kilometreye ulaştı. İl genelinde 248 kilometre uzunluğunda 45 köy yolu ise hala ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ancak özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran tipi, çalışmaları zorlaştırıyor. Yetkililer, bazı köy yollarının açılmasına rağmen şiddetli tipi nedeniyle kısa sürede yeniden kapandığını belirtti. Bu bölgelerde ekiplerin tekrar tekrar müdahale ettiği, çalışmaların gece gündüz devam ettiği ifade edildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını isterken, acil durumlar için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve hava şartlarının elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede açılacağını kaydetti.