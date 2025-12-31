Haberler

Iğdır'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi

Güncelleme:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimleri gerçekleştirdi. 29 iş yeri ve 6 ikamet kontrol edilerek 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)– Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde kaçak alkol denetimleri gerçekleştirildi.

29-30 Aralık tarihleri arasında alkollü içki satışı yapan iş yerleri ve ikametlere yönelik yapılan denetimlerde 29 iş yeri ile 6 ikamet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol ve her türlü kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
