Haberler

Uğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, İran uyruklu J.M. ve A.M. isimli şahısları uyuşturucu madde ticareti yaparken yakaladı. J.M.'nin yapılan radyolojik muayenesinde vücudunda 290 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli tutuklandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan İran uyruklu J.M. isimli şahsın yapılan radyolojik muayenesinde, vücudunda 290 gram metamfetamin ele geçirildi. J.M'nin yanı sıra bir kişi daha tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda, İran uyruklu J.M. ve A.M. isimli şüphelilerin Türkiye'de uyuşturucu madde ticareti yapacakları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerden J.M'nin hastanede gerçekleştirilen radyolojik muayenesinde, vücut boşluklarına gizlenmiş halde toplam 290 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan J.M. ve A.M., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler sorgulandıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Bu tarihi kaçıran evcil hayvan sahipleri yandı! Katbekat fazlasını ödeyecekler

Bu tarihi kaçıranlar yandı! Katbekat fazlasını ödeyecekler
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar

Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
title