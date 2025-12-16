Uğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan İran uyruklu J.M. isimli şahsın yapılan radyolojik muayenesinde, vücudunda 290 gram metamfetamin ele geçirildi. J.M'nin yanı sıra bir kişi daha tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda, İran uyruklu J.M. ve A.M. isimli şüphelilerin Türkiye'de uyuşturucu madde ticareti yapacakları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerden J.M'nin hastanede gerçekleştirilen radyolojik muayenesinde, vücut boşluklarına gizlenmiş halde toplam 290 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan J.M. ve A.M., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler sorgulandıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.