Haberler

Iğdır’da Tasua Gecesi’nde Kerbela Şehitleri Dualarla Anıldı

Iğdır’da Tasua Gecesi’nde Kerbela Şehitleri Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır’da Muharrem ayının 9. gecesi olan Tasua Gecesi’nde düzenlenen programda, Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yol arkadaşı dualarla yad edildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte mersiyeler okundu, sinezen grupları matem gösterileri yaptı ve ağıtlar yakıldı.

Iğdır'da Muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Iğdır'da Muharrem ayının dokuzuncu gecesi olarak idrak edilen Tasua Gecesi dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 yol arkadaşı dualarla yad edildi. Kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Tasua Gecesi münasebetiyle bir araya gelen vatandaşlar, Kerbela faciasının acısını bir kez daha yüreklerinde hissetti. Program kapsamında Kerbela olayını anlatan mersiyeler okundu, sinezen grupları matem gösterileri gerçekleştirdi. Programda Hz. Hüseyin ve 72 yareni için ağıtlar yakılarak sineye vuruldu.

Tasua Gecesi, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Aşura gününden önce birlikte geçirdiği son gece olarak kabul edilir. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Annesinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadı

15 gün boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşadı
Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Kahreden olay: Bir ailenin ocağına ateş düştü

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...