Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin bin 385. yılı dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi. Aşura gününden bir gün önce Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin birlikte geçirdiği son gece olan olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde yüzlerce kişi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi. Sinezenlerin de yer aldığı programda Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi, dualar edildi.