Iğdır'da Tartışma Kavgaya Dönüştü, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Melekli beldesinde çıkan tartışmada, Gökberk Şahin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Iğdır'ın Melekli beldesinde Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında evine giderek av tüfeğini alan Vahdet E., Şahin'e ateş etti. Gökberk Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahin'in cenazesi otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Vahdet E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.