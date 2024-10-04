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Iğdır'da Tarım Kredi Kooperatifine Hırsızlık Girişimi

Iğdır'da Tarım Kredi Kooperatifine Hırsızlık Girişimi
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Iğdır'da bir hırsız, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iş yerine girmeye çalıştı ancak hareket sensörlü alarm sistemi devreye girince kaçmak zorunda kaldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Iğdır'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iş yerine hırsızlık girişimi kamerada

IĞDIR - Iğdır'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iş girmeye çalışan hırsız, iş yerine ait hareket sensörlü alarm sisteminin devreye girmesiyle kaçtı.

Iğdır'da gece 02.40 sularında Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iş yerine girmeye çalışan bir hırsız, uzun süre kapı ile uğraştı. Öncelikle kapının kilidini çekiçle açmaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca inşaatlarda kullanılan kesici aleti devreye sokarak kilidi kısa sürede kesti. Kesilen kilidi cebine atan hırsız, kapıyı elleriyle açarak içeri girdi. Ancak, içeri girdikten kısa bir süre sonra hareket sensörlü alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalması üzerine hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları, hırsızın yanında bir kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaştığını kaydetti. İş yeri görevlilerin iş yerinde bir şey çalınmadığı için şüpheli veya şüphelilerden şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

(SY-NK-ŞG-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Türkiye Güncel Tarım Iğdır Yerel Suç

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