Iğdır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Igdır'ın Tuzluca ilçesinde,aralarında uzun süredir husumet bulunduğu iddia edilen Kalkan ve Baktemür aileleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından üç köyde tedbir alan jandarma ekipleri, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına almıştı.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden biri, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şaban B. ile Coşkun B'nin tutuklanmasına, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.