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Iğdır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Kalkan ve Baktemür aileleri arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.

Igdır'ın Tuzluca ilçesinde,aralarında uzun süredir husumet bulunduğu iddia edilen Kalkan ve Baktemür aileleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından üç köyde tedbir alan jandarma ekipleri, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına almıştı.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden biri, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şaban B. ile Coşkun B'nin tutuklanmasına, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Iğdır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kimse toprak altını düşünmüyor birbirini vuruyor oysa bu dünyanın bir sonu var kimseye kalmıyor bide bunu idrak edebilseler

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