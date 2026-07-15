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Iğdır’da şehit kabirleri ziyaret edildi

Iğdır’da şehit kabirleri ziyaret edildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi. Program kapsamında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikler tek tek ziyaret edildi. Şehitler için dualar edilerek rahmet ve minnetle anıldı. Şehitlik ziyaretine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edilirken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birlik ve beraberlik mesajları verildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından ziyaret sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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