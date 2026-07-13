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Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
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Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemekli program düzenlendi. Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı. Programda şehitler için dua edilirken, protokol üyeleri yakından ilgilendikleri şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, yemeğin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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