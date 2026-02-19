Haberler

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından salonda okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Programa Vali M. Fırat Taşolar da katıldı. İftar yemeğinde şehitler için dualar edildi. Valilik organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, her iftar masasında şehit aileleri ve gaziler protokol üyeleriyle birlikte oturdu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede, katılımcılar dayanışma ve vefa duygularını paylaştı. Vali M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, misafirlerini kapıda tek tek karşılayarak selamlaştı, program sonunda da yine kapıda uğurladı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
