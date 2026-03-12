Iğdır'da Nevruz Öncesi "Ölü Bayramı" Mezarlık Ziyaretleri Yapıldı

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da Nevruz kapsamında asırlardır yaşatılan geleneklerden "Ölü Bayramı"nda mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi. Melekli Beldesi ve Karakoyunlu ilçesi başta olmak üzere il genelinde binlerce vatandaş, bayramı karşılamadan önce kabir ziyaretinde bulunarak yakınlarını dualarla andı.

Iğdır'da Nevruz öncesinde asırlardır sürdürülen ve "Ölü Bayramı" olarak bilinen mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi. Her yıl mart ayının ikinci haftasına denk gelen salı ve perşembe günlerinde yapılan bu köklü gelenekte vatandaşlar mezarlıklara giderek vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Ziyaret sırasında bakımsız veya zarar görmüş mezarlar onarılıp temizleniyor.

Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı öncesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, başta Melekli Beldesi ve Karakoyunlu ilçesi olmak üzere il genelinde binlerce kişi mezarlıklarda kabir başında dua etti. Iğdır'da yaşayan vatandaşlar da Asri Mezarlık'a giderek yakınlarının kabirlerine ziyarette bulundu. Ziyaretçilere şeker ve lokum dağıtıldı.

Melekli Beldesi'nde mezarlık genelinde bakım ve onarım çalışmaları yapılarak tüm kabirlere karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyaretlerinin ardından Iğdır'da Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması, bereket sofrası olan "Yeddi Levin"in kurulması ve diğer geleneksel ritüellerle devam edecek.

Konu ile ilgili konuşan gazeteci yazar Serdar Ünsal, "Baharın gelmesiyle birlikte Iğdır'da geleneksel Nevruz Bayramı kutlanmaya başladı. Bu çerçevede Iğdırlılar, bayram yapmadan önce ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek onlar için dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudular. Onlar için ihsan dağıttılar. Bu gelenek yıllardır Iğdır'da devam etmektedir. Yeni yetişen nesil de bu geleneği yaşatmak için her şeyi yapıyor" dedi.

