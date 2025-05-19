Iğdır'da Öğrenci Yurdunun Çatısında Yangın Çıktı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yurdun çatı katında kaynak makinasıyla yapılan çalışmalar sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Beton mikserleri de yangın söndürme çalışmaları sırasında kullanıldı.

Yangın nedeniyle yurdun çatı katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır Valiliğinin yangına ilişkin açıklamasında şunları kaydedildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında bakım-onarım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işleminden dolayı yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekipleri ve TOMA araçları tarafından kısa sürede yangına müdahale edilerek, yangın kontrol altına alınmıştır.

Olayın meydana geldiği anda yurttaki tüm öğrencilerimiz tahliye edilmiştir. Yangında herhangi bir öğrencimiz zarar görmemiş olup, öğrencilerimiz tedbir amaçlı geçici süreliğine diğer yurtlara yerleştirilecektir. Yangının çıkış sebebine ilişkin Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır."