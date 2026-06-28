Iğdır'da Heimlich Manevrası Küçük Çocuğu Kurtardı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da ailesiyle birlikte kahvaltı yapan Nehir Akçay'ın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken küçük çocuğu, kafenin işletmecisi Erkan Abakan'ın heimlich manevrası kurtardı.

Iğdır'daki bir kafede ailesiyle birlikte kahvaltı yapan Bulut Akçay'ın kızı Nehir Akçay'ın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğa ilk müdahaleyi kardeşi yaptı. Müdahalenin sonuç vermemesi üzerine durumu fark eden kafenin işletmecisi Erkan Abakan, heimlich manevrası uyguladı.

Abakan'ın müdahalesi sayesinde Nehir Akçay yeniden nefes almaya başladı.

Kaynak: ANKA