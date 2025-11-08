Haberler

Karabağ Zaferi Iğdır'da Coşkuyla Kutlandı

Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin 5. yılı, Iğdır’da büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılı, Iğdır'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Iğdır Valiliği, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu ve  Iğdır Azerbaycan Evi tarafından  gerçekleştirilen kutlama programında, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine vurgu yapıldı. Iğdır Kültür Merkezi'nde  düzenlenen kutlama etkinliği saygı duruşu ve ardından Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programda, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen Azerbaycan askerleri anıldı.

Programda konuşan Iğdır Vali Yardımcısı Ahmet Gökcecik, Karabağ Zaferi'nin sadece bir toprak kazanımı değil, bir milletin onur mücadelesi olduğunu belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye, iki devlet tek millet olarak her zaman omuz omuza duracaktır. Beş yıl önce, 44 gün süren o destansı mücadelede, Azerbaycan halkının azmi ve kararlılığıyla yıllardır işgal altında bulunan Karabağ toprakları özgürlüğüne kavuştu. Bu zafer yalnızca Azerbaycan Türklerinin değil; Türkiye'nin, Türk milletinin ve tüm mazlum halkların zaferidir. Bugün burada, kardeşliğin, birlikteliğin ve güneş gibi parlayan dostluğumuzun simgesi olan bu anlamlı günde, büyük bir gurur ve onurla Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

Başkonsolos Zamin Aliyev: Bağımsızlığı korumak, onu kazanmaktan daha zordur

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanmasıyla sonuçlanan 44 günlük Vatanseverlik Savaşı ve Eylül 2023'te alınan 1 günlük terörle mücadele tedbirleri, devletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının, genel olarak Türk dünyasında daha güçlü bir birliğe yol açtığını düşünüyorum. Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığımız zafer, topraklarımız için canlarını feda eden tüm yiğitlerimizin ruhlarına olan borcumuzdur. Halkımız, hakikat yolunda birlik ve beraberlikle, mücadele azmiyle durduğumuzda hiçbir düşmanın bizi yenemeyeceğini göstermiştir" dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Gürel de "Bugün 8 Kasım, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nın zafer günüdür. Türk dünyasının bir parçası olarak, Azerbaycan'ın dostu, kardeşi olan bir ülkenin vatandaşı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.İki devlet, tek millet olarak birliğimiz daim olsun. Allah birliğimizi korusun" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Evi  Başkanı Ziya  Zakir Acar ise "Halkımızın azmi ve cesaretiyle, yıllarca işgal altında kalan kutsal topraklarımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşadık. O gün, sadece Karabağ'ın değil, tüm Türk dünyasının yeniden doğduğu gündü. Bu zafer, milletimizin gönül birliğiyle, inancıyla ve kardeşliğiyle kazanılmıştır. Karabağ Zaferi, cesaretin, kararlılığın ve vatan sevgisinin sembolü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır"dedi.

Etkinlikte, Azerbaycan'dan gelen müzik grubunun konseri ve Kafkas halk dansları büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
