Haberler

Iğdır'da Galatasaraylılar, Fenerbahçe Galibiyetinin Ardından Sokaklara Döküldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır’da Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızı renklere gönül veren binlerce taraftar, galibiyeti ve şampiyonluk yolundaki kritik virajı sokaklarda kutladı. m etti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluk yolundaki "kritik viraj" olan Fenerbahçe maçında alınan 3-0'lık galibiyeti sokaklarda kutladı.

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte Iğdır'da büyük hareketlilik yaşandı. Skorun ardından kendilerini sokağa atan Galatasaray taraftarları, şehri adeta bayram yerine çevirdi.

Maçın hemen ardından araçlarıyla yollara çıkan taraftarlar, bayraklar ve meşaleler eşliğinde uzun konvoylar oluşturdu. Şehrin ana arterlerinde korna sesleri yükselirken, taraftarlar sarı-kırmızılı bayraklarla süslenmiş yüzlerce araçla gece geç saatlere kadar şehir turu atarak galibiyetin tadını çıkardı.

Araç konvoylarının yanı sıra, yaya taraftar grupları da kutlamaların merkezi olan Valilik Yolu'nda bir araya geldi. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray" sloganları attı.

Kaynak: ANKA
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı