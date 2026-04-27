Iğdır'da Galatasaraylılar, Fenerbahçe Galibiyetinin Ardından Sokaklara Döküldü

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluk yolundaki "kritik viraj" olan Fenerbahçe maçında alınan 3-0'lık galibiyeti sokaklarda kutladı.

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte Iğdır'da büyük hareketlilik yaşandı. Skorun ardından kendilerini sokağa atan Galatasaray taraftarları, şehri adeta bayram yerine çevirdi.

Maçın hemen ardından araçlarıyla yollara çıkan taraftarlar, bayraklar ve meşaleler eşliğinde uzun konvoylar oluşturdu. Şehrin ana arterlerinde korna sesleri yükselirken, taraftarlar sarı-kırmızılı bayraklarla süslenmiş yüzlerce araçla gece geç saatlere kadar şehir turu atarak galibiyetin tadını çıkardı.

Araç konvoylarının yanı sıra, yaya taraftar grupları da kutlamaların merkezi olan Valilik Yolu'nda bir araya geldi. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray" sloganları attı.

Kaynak: ANKA