Iğdır'da Feci Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Feci Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Iğdır'ın Taşburun köyü mevkiinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaptı ancak sürücü hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Iğdır'da feci kaza: Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yaptılar

Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve kazanın kesin nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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