Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Iğdır'da Düzensiz Göçle Mücadele İçin Huzur Uygulaması Yapıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında 556 şahıs ve 178 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. İki Afganistan uyruklu şahıs da yasadışı yollardan giriş yaptıkları gerekçesiyle Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi

IĞDIR - Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Iğdır'ın farklı noktalarında gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında 556 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 11 yazıhane ve firma denetime tabi tutuldu. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 şahsa gerekli tebligat işlemleri gerçekleştirildi. Uygulamada, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 şahıs hakkında idari işlem yapılarak şahıslar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.