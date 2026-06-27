Iğdır'da eve girmeye çalışan yılanı çıplak elle yakaladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan ve duvar arasında sıkışan yılan, vatandaşın müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan yılanı fark eden ev sahibi, komşusu İbrahim Kalkan'dan yardım istedi. Olay yerine gelen Kalkan, duvar arasında sıkışan yılanı kuyruğundan tutarak dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Çıplak elle kontrol altına aldığı yılanı evden uzaklaştıran Kalkan, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Köy sakinlerinin meraklı bakışları arasında yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı