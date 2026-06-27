Haberler

Iğdır'da eve girmeye çalışan yılanı çıplak elle yakaladı

Iğdır'da eve girmeye çalışan yılanı çıplak elle yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan ve duvar arasında sıkışan yılan, bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan ve duvar arasında sıkışan yılan, vatandaşın müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan yılanı fark eden ev sahibi, komşusu İbrahim Kalkan'dan yardım istedi. Olay yerine gelen Kalkan, duvar arasında sıkışan yılanı kuyruğundan tutarak dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Çıplak elle kontrol altına aldığı yılanı evden uzaklaştıran Kalkan, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Köy sakinlerinin meraklı bakışları arasında yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır memleketi Fatsa’da anıldı

Bir şehrimizde üzüntü büyük! Filmleri LED ekranlarda oynatılıyor
Kan donduran olay: 4 yaşındaki Aren Eren açlık ve susuzluktan öldü

Velayeti Yunan anneye verilen minik Aren açlık ve susuzluktan öldü
Malatya'da emniyetin frekanslarını dinledikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı

Polis telsizine sızıp dinlemişler! Çok sayıda kişi gözaltında
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
'Cinler musallat oldu' deyip öldürdü

Yazdığı muska sonu oldu! 1 hafta sonra gelip katletti
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu

Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı