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Davulcunun İlginç Para Toplama Yöntemi

Davulcunun İlginç Para Toplama Yöntemi
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Iğdır’da düzenlenen bir düğünde davul üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çocuklar tarafından alınması üzerine davulunu kırarak paraları davulun içine topladı.

Iğdır'da düzenlenen bir düğünde davul üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çocuklar tarafından alınması üzerine davulunu kırarak paraları davulun içine topladı.

Iğdır'da gerçekleştirilen bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Düğün sırasında vatandaşlar tarafından davulun üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çevrede bulunan çocuklar tarafından alınması üzerine farklı bir yöntem izledi. Davulcu, elindeki davulu kırarak içine düşen paraları toplamaya başladı. Düğüne katılanların bakışları arasında yaşanan olay herkesi güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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