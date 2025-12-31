Haberler

Iğdır'da doğalgaz kesintisi yaşanıyor

Güncelleme:
Iğdır'da iki hafta süren su kesintisinin ardından bu akşam doğalgaz kesintisi yaşandı. Teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı durduruldu. Doğugaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. abonelere bilgi verirken, sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Iğdır'da, iki hafta önce başlayan su kesintisinin ardından bu akşam da doğalgaz kesintisi meydana geldi. Kente akşam saatlerinden itibaren teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı sağlanamıyor.

Iğdır'da akşam saatlerinde doğalgaz kesintisi meydana geldi. Konuyla ilgili Doğugaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den abonelere gönderilen mesajda, "Değerli abonelerimiz, bölge regülatöründe yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gaz arzı en kısa sürede güvenli şekilde sağlanacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kesintinin ne kadar süreceğiyle ilgili ise yetkililerden henüz net bir bilgi verilmedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
