Iğdır'da doğalgaz kesintisi yaşanıyor

Iğdır'da, iki hafta önce başlayan su kesintisinin ardından bu akşam da doğalgaz kesintisi meydana geldi. Kente akşam saatlerinden itibaren teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı sağlanamıyor.

Iğdır'da akşam saatlerinde doğalgaz kesintisi meydana geldi. Konuyla ilgili Doğugaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den abonelere gönderilen mesajda, "Değerli abonelerimiz, bölge regülatöründe yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gaz arzı en kısa sürede güvenli şekilde sağlanacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kesintinin ne kadar süreceğiyle ilgili ise yetkililerden henüz net bir bilgi verilmedi. - IĞDIR