Iğdır'da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine yaklaşık olarak 23 saat sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çalışın ailesinin yanında iken yan tarafta bulunan eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Çocuğun bulunması için Erzurum ve Van'da gelen AFAD ekipleri de aramaya destek verdi. Yaklaşık olarak 23 saat sonra çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Y.O'nun cansız bedeni bulundu. Y.O'nun cansız bedeni Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.