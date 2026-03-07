Haberler

Iğdır'da Çocuğa Bıçaklı Saldırı Davasında 20 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Iğdır'da 16 yaşındaki D.B.'yi bıçaklayarak yaralayan Y.B., 'canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 10 Şubat'ta meydana geldi. Y.B. hızlı bir şekilde yakalanarak yargılandı.

(IĞDIR) - Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır'da 16 yaşındaki D.B.'yi bıçaklayarak yaralayan Y.B., "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Şubat sabahı Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Okula gitmekte olan 16 yaşındaki D.B., 23 yaşındaki Y.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan D.B., olay yerine çağrılan ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Y.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında deliller toplandı ve 17 Şubat'ta iddianame hazırlandı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen davada sanık Y.B. "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan herhangi bir indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma ve yargılama süreci böylece 23 gün içinde tamamlanmış oldu.

Kaynak: ANKA
