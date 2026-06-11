Iğdır'da İki Aracın Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı
Iğdır kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - Iğdır'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Iğdır kent merkezi Vali Konağı yolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 EK 216 plakalı otomobil ile 76 AAU 695 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaynak: ANKA