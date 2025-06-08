Iğdır'da Acil Servis Doktoruna Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Iğdır'da Acil Servis Doktoruna Saldırı: Saldırgan Tutuklandı
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Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde acil servis doktoru Umut T.'ye saldıran Volkan Kavri, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay sağlık camiasında şiddeti yeniden gündeme getirdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Doktor Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde Acil Servis doktoru Umut T.'ye saldıran Volkan Kavri, polis tarafından yakalandıktan sonra bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste tedaviyle ilgili yaşanan bir tartışmanın ardından iki hasta yakını doktora önce sözlü ardından da fiziksel saldırıda bulundu. Saldırı üzerine hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" verilerek resmi süreç başlatıldı.

Olay yerine güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı. Yaralanan doktor Umut T., olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi. Doktorun tedavisi sürerken olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede ifade verdi. Volkan Kavri isimli saldırgan tutuklanırken, diğer saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İnsanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez"

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"7 Haziran 2025 tarihinde Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir hekimimize yönelik kabul edilemez bir fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir. Olayın hemen ardından ilgili hekime gerekli acil tıbbi müdahaleler yapılmış, müşahede altına alınarak tedavisine başlanmıştır. Şiddet olayının yaşanmasıyla birlikte derhal Beyaz Kod verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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