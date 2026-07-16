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Iğdır'da Yurttaşlar Türk Bayraklarıyla 15 Temmuz İçin Yürüdü

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Iğdır'da binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla anma yürüyüşü düzenledi. Vali, protokol üyeleri ve halkın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte milli birlik mesajları verildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Iğdır'da anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Iğdır'da geniş kapsamlı bir anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılıklarını ilan etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanıldı. Yürüyüşe, Iğdır Valisi, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kent protokolü ve idari amirler, yürüyüş boyunca vatandaşlarla milli birlik mesajı verdi.

Vali Yolu Türk Bayraklarıyla Kırmızı-Beyaza Büründü. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndan başlayan ve şehrin en yoğun noktalarından biri olan Vali Konağı Yolu Caddesi'nin  sonuna kadar devam eden yürüyüşte adeta insan seli oluştu. Metrelerce uzunluktaki Türk bayraklarını dalgalandıran binlerce Iğdırlı, tek bir ağızdan tekbirler ve vatan sevgisini haykıran sloganlar eşliğinde milli birlik ruhunu canlandırdı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından anma programı, dualar ve saygı duruşu ile devam etti.

Kaynak: ANKA
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