Iğdır Barosu Başkanı, Adli Yıl Açılışında Başsavcıyı Ziyaret Etti

2025-2026 Adli Yıl açılış nedeni ile Iğdır Barosu Başkanı Av. Ahmet Tutulmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Başsavcı Meriç Dede'yi ziyaret etti.

Adli yılının açılışı dolayısıyla Başsavcı Meriç Dede'yi ziyaret eden Baro Başkanı Ahmet Tutulmaz, "Adli Yıl Açılışı vesilesiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcımız Meriç Dede'yi, Baro Yönetimi olarak ziyaret ettik. Adliye camiamızı temsilen Başsavcımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yeni Adli Yılın adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - IĞDIR