İGA Akademi, ICAO'dan Platin Akreditasyonu Aldı

İga İstanbul Havalimanı'nın eğitim merkezi İGA Akademi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 45 ayrı kriterin değerlendirildiği TRAINAIR PLUS Programı'nın en prestijli unvanı olan "Platin / Mükemmeliyet Eğitim Merkezi" akreditasyonuna layık görüldü.

Havacılık eğitiminde Türkiye'yi ve bölgesini küresel platformda temsil eden İGA İstanbul Havalimanı'nın eğitim merkezi İGA Akademi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 130'a yakın üyesi bulunan TRAINAIR PLUS Programı (TPP) kapsamında 'en üst seviye' üyeliğe ulaştı. Türkiye'de ve bölgesinde bu seviyeye ulaşan ilk ve tek kurum olan İGA Akademi, en prestijli unvan olan "Platin / Mükemmeliyet Eğitim Merkezi" (Training Center of Excellence - Platinum (TCE)) akreditasyonuna layık görüldü.

ICAO'nun TRAINAIR PLUS Programı, Birleşmiş Milletler çatısı altında, havacılık eğitimlerini daha verimli ve standart hale getiren, sivil hava taşımacılığının güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir program. 45 ayrı kriterin değerlendirildiği kapsamlı bir sürecin ardından kazanılan bu akreditasyonda, İGA Akademi'nin katma değerli projeleri ve uzman personel yetiştirme vizyonu rol oynadı.

İGA Akademi'yi dünya çapında seçkin bir konuma taşıyan ödül, düzenlenen törenle takdim edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki "ICAO Global Implementation Support Symposium 2025" kapsamındaki törene katılan IST Bilişim Genel Müdürü Reha Çetin ve İGA İstanbul Havalimanı İnsan, Kültür ve Akademi Kıdemli Müdürü Tunç Cavcav, ödülü, ICAO Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano ve ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar Gmez'in elinden aldılar. - İSTANBUL