İETT'de pes dedirten anlar! Şoför yol soran kadına el hareketi yaptı Yerel Haberler Bahçelievler'de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı. İstanbul'da bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya "başka otobüslere sormayın gelin bana sorun" diye tepki gösterdi. OLAY ANI KAMERADA Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bahçelievler İETT 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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