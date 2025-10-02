İdris-i Bitlisi'nin Adı Yeniden Yaşatılmalı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Osmanlı döneminin önemli devlet adamı ve ilim insanı İdris-i Bitlisi'nin adının yeniden yaşatılması gerektiğini söyledi.

Şeyhanlıoğlu, Yavuz Sultan Selim'in danışmanlığını yapan ve Osmanlı'nın ilk sekiz padişahının hayatını kaleme alan İdris-i Bitlisi'nin Eyüp Sultan Haziresi'nde medfun bulunduğunu hatırlattı. İstanbul'da onun adına anılan tepenin, 1936 yılına kadar "Mevlana İdris-i Bitlisi Tepesi" olarak bilindiğini ifade eden Şeyhanlıoğlu, daha sonra bu ismin değiştirilerek "Pierre Loti" yapıldığını belirtti.

Bu değişikliğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemin uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Şeyhanlıoğlu, "Nasıl ki Ayasofya yeniden cami olarak asli vazifesine döndü, Yıldız Sarayı da asli kimliğine kavuştu, aynı şekilde İdris-i Bitlisi Tepesi'nin adı da iade edilmelidir" dedi.

Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, "O mübarek yerin ismi yeniden İdris-i Bitlisi olarak dev bir tabelayla, açılışla iade edilmelidir. Bu, Türk-Kürt kardeşliğinin de simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA