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Son dakika haberi... İdlib'de yaralanan asker şehit oldu

Yerel Haberler

Son dakika haberi... İdlib'de yaralanan asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan Sungurlulu Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan Sungurlulu Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.

Şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evine askeri yetkililer de gelirken, evin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.İ

(Serkan Şansever - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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